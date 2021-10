ATELIER CRÉATIF : RÉALISER UNE COMPOSITION D’AUTOMNE Saint-Chinian, 23 octobre 2021, Saint-Chinian.

ATELIER CRÉATIF : RÉALISER UNE COMPOSITION D’AUTOMNE 2021-10-23 – 2021-10-23

Saint-Chinian Hérault Saint-Chinian

Venez entre ami(e)s passer un moment agréable et créatif tout en bénéficiant de nos conseils de jardinage. Vous réaliserez une magnifique jardinière d’automne.

Apportez vos jardinières (vides), vous trouverez sur place un large choix de plantes, pots (si besoin) et accessoires déco.

Vous apprendrez à associer les plantes en jouant avec leurs formes et leurs couleurs.

Réservez dès maintenant votre place (nombre de places limité)

Tarif :

– participation à l’atelier : gratuit

– les fournitures utilisées (plantes, pots et accessoires de déco) seront à votre charge… à des prix pépinière bien entendu !

Offert :

– fourniture du terreau : gratuit

– Thé, café à volonté

Sur réservation (nombre de places limité). Organisé par la pépinière Jeanne Horticulture

paldric@hotmail.fr

