Atelier Créatif : Panier et boite pour Paques ——————————————— ### Atelier pour les enfants et/ou avec les parents Nous préparerons Pâques avec un panier et une boîte en papier (plusieurs couleurs et tampons au choix) Pour vous inscrire c’est ici [https://bit.ly/AtelierCMCrea](https://bit.ly/AtelierCMCrea) Pour plus de renseignements 06.81.89.88.07 ou [courrier@cmacrea.org](mailto:courrier@cmacrea.org) Tarif adhérent de l’association : 10€/participant Tarif non adhérent de l’association : 20€/participant Adhésion à l’association : 30€/famille

Sur Inscription, maximum 10 participants

Atelier créatif pour les enfants et/ou parents/enfants C’Ma Créa 20 chemin des écoles, 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE Auzeville-Tolosane Haute-Garonne

2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T15:30:00

