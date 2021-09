Lignan-sur-Orb Mediatheque Albertine Sarrazin Hérault, Lignan-sur-Orb Atelier créatif : préparons Noël ! Mediatheque Albertine Sarrazin Lignan-sur-Orb Catégories d’évènement: Hérault

Samedi 27 Novembre à 10h30 ————————– A la médiathèque Albertine Sarrazin ### Atelier créatif : Fabrique une décoration de Noël ! Cette fois,nous vous proposons de créer une jolie décoration pour Noël. De 4 à 8 ans. Gratuit Sur inscription uniquement. Infos et réservations au 04-67-37-86-38 ou à [[mediatheque@lignansurorb.fr](mediatheque@lignansurorb.fr)](mediatheque@lignansurorb.fr)

C’est bientôt Noël… Pour patienter, viens fabriquer une jolie décoration. Mediatheque Albertine Sarrazin avenue des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb Lignan-sur-Orb Hérault

