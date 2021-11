Lignan-sur-Orb Lignan-sur-Orb Hérault, Lignan-sur-Orb ATELIER CREATIF – PREPARONS NOEL Lignan-sur-Orb Lignan-sur-Orb Catégories d’évènement: Hérault

Lignan-sur-Orb

ATELIER CREATIF – PREPARONS NOEL Lignan-sur-Orb, 27 novembre 2021, Lignan-sur-Orb. ATELIER CREATIF – PREPARONS NOEL Lignan-sur-Orb

2021-11-27 10:30:00 10:30:00 – 2021-11-27

Lignan-sur-Orb Hérault Lignan-sur-Orb Rendez-vous à la Médiathèque pour créer une jolie décoration de Noël.

A destination des enfants de 4 à 8 ans.

Gratuit – Sur réservation. Rendez-vous à la Médiathèque pour créer une jolie décoration de Noël.

A destination des enfants de 4 à 8 ans.

Gratuit – Sur réservation. +33 4 67 37 86 38 Rendez-vous à la Médiathèque pour créer une jolie décoration de Noël.

A destination des enfants de 4 à 8 ans.

Gratuit – Sur réservation. Lignan-sur-Orb

dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lignan-sur-Orb Autres Lieu Lignan-sur-Orb Adresse Ville Lignan-sur-Orb lieuville Lignan-sur-Orb