Atelier créatif pour toute la famille Cours Baradeau Tonneins

Tonneins

Atelier créatif pour toute la famille Bar Associatif – Le Petit Bonheur Cours Baradeau Tonneins

2023-02-15

Cours Baradeau Bar Associatif – Le Petit Bonheur

Tonneins

Lot-et-Garonne Atelier créatif pour toute la famille avec Florence : Création rigolote d’un petit hérisson, qui verra ses cheveux pousser…!

Atelier créatif pour toute la famille avec Florence : Création rigolote d'un petit hérisson, qui verra ses cheveux pousser…!

– S'inscrire car places limitées à 8 personnes.

Cours Baradeau Bar Associatif – Le Petit Bonheur Tonneins

