Atelier créatif pour Noël Bibliothèque Charlotte Delbo Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier créatif pour Noël Bibliothèque Charlotte Delbo, 10 décembre 2022, Paris. Le samedi 10 décembre 2022

de 15h00 à 16h30

. gratuit Places limitées. Inscription obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou par courriel.

Noël approche : venez fabriquer et personnaliser vos décorations en compagnie des bibliothécaires Vous avez envie de créer vos propres décorations pour les fêtes de fin d’année : venez nous rejoindre ! Atelier destiné aux enfants (à partir de 8 ans) et adolescents Bibliothèque Charlotte Delbo 2, passage des Petits Pères 75002 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/square-louvois-2416 01 53 29 74 30 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-charlotte-delbo-1664

Créateur : Sarsmis – Crédits : Getty images/iStockphoto

