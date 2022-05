Atelier créatif pour les tout-petits Sarre-Union, 14 septembre 2022, Sarre-Union.

Atelier créatif pour les tout-petits Sarre-Union

2022-09-14 – 2022-09-14

Sarre-Union Bas-Rhin Sarre-Union

EUR Jeudi 10, mardi 15 et samedi 19 mars ; mercredis 14, 21 et mardi 27 septembre de 9h45 à 11h15

Les ateliers d’éveil créatif pour les tout-petits s’articulent autour de l’échange et du partage afin

de renforcer les liens existants entre le parent et son enfant. Ces ateliers sont une occasion de passer du

temps ensemble, créer, chanter, raconter des histoires, échanger et jouer ensemble.

Gratuit, sur inscription au au 03 88 00 22 15 (Centre Socio-Culturel de Sarre-Union). Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés

d’un parent. Atelier en partenariat avec Inki artiste plasticienne,

Véronique REISER médiatrice animale, le Centre Socio-culturel et la Bibliothèque d’Alsace à Sarre-Union

+33 3 88 00 22 15

Sarre-Union

