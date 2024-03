Atelier créatif pour les tout petits Lorentzen, jeudi 28 mars 2024.

Atelier créatif pour les tout petits Lorentzen Bas-Rhin

Les ateliers d’éveil créatif pour les tout petits s’articulent autour de de l’échange et du partage afin de renforcer les liens existants entre le parent et son enfant. Ces ateliers sont une occasion de passer du temps ensemble, créer, chanter, raconter des histoires, échanger et jouer.

25 mars à la Grange aux paysages 28 mars à la BDBR de Sarre Union EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 09:45:00

fin : 2024-03-28 11:15:00

90 rue Principale

Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est info@grangeauxpaysages.fr

