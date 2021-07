Fuveau Fuveau Bouches-du-Rhône, Fuveau Atelier créatif pour les enfants Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau

Atelier créatif pour les enfants Fuveau, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Fuveau. Atelier créatif pour les enfants 2021-07-10 10:00:00 – 2021-07-10 12:00:00 Librairie Le Pic Vert 14 Boulevard Loubet

Coanimés par Stéphanie et Magali. Le centre L’Éveil des Sens propose un atelier destiné aux enfants de 6 à 11 ans ! librairielepicvert@gmail.com +33 4 42 53 12 19 Il favorise le développement de l’esprit créatif en utilisant une méthode ludique mélant art du conte, expression corporelle et expression artistique.

dernière mise à jour : 2021-07-02

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fuveau Étiquettes évènement : Autres Lieu Fuveau Adresse Librairie Le Pic Vert 14 Boulevard Loubet Ville Fuveau lieuville 43.45373#5.56155