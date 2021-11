Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Atelier créatif pour les enfants Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Atelier créatif pour les enfants Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 27 février 2020, Nevers. Atelier créatif pour les enfants

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le jeudi 27 février 2020 à 14:00

Ce mercredi essayez-vous à la reliure japonaise et créez votre livre dragon en compagnie de Marie-Claire Brauner, titulaire d’un CAP reliure (lycée Tolbiac), et diplômée de l’école Estienne des métiers d’art de Paris. Les actions sont gratuites et accessibles aux abonnés du réseau des médiathèques de Nevers Agglomération. Pour toutes ces animations, la réservation est fortement conseillée au 03 86 68 48 50

Gratuit, sur inscription, réservé aux abonnés du réseau des médiathèques de Nevers Agglomération.

Venez découvrir des techniques artistiques avec une professionnelle ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-02-27T14:00:00 2020-02-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers