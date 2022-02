Atelier créatif pour les 7-12 ans Printemps Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-03-16 14:30:00

Bouxwiller

Entrez dans le printemps avec Régine et Claude, bénévoles et membres des Amis du Musée. Les enfants réaliseront un joli bricolage sur ce thème après avoir découvert les œuvres de l'artiste Mina Mond.

