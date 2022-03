ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS Saint-Chinian Saint-Chinian Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Chinian Hérault Saint-Chinian EUR 2 Atelier pour les enfants de 5 ans à 8 ans Au menu :

• Confection de pot en papier journal

• semis de haricot

• fabrication de bombes à graines

• reconnaissance de plantes à fleurs Prévoir un vieux tee-shirt pour faire office de tablier…

