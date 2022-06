ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS PAR L’ASSOCIATION RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE

7 juillet 2022



2022-07-07 14:00:00 – 2022-07-07 16:30:00
14h-16h30 Atelier créatif pour enfants par l'association Réserve Marine de la Côte Palavasienne en partenariat avec la Ville dans le cadre de la « Fête de la Mer et des Littoraux » 
front de mer rive gauche, plage Hôtel de Ville 
Offert par la ville 
Viens créer une Madame Méduse ou un Monsieur Poulpe à partir de matériaux papiers et cartons ! 
Infos : 07 69 90 89 59 
agrmcp34@gmail.com

