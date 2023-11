Atelier créatif pour enfants « Il était une fois…un nez ! » Institut Giacometti Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Du samedi 07 octobre 2023 au dimanche 14 janvier 2024 :

mardi, jeudi, samedi

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans. payant

« Il était une fois… un nez ! » : nouvel atelier créatif pour enfants autour de l’exposition « Le nez » !

Doudou au musée

L‘atelier « Il était une fois… un nez ! » propose aux 5-8 ans de créer un doudou et d’en faire une sculpture mobile ! Au cours de la séance, les enfants assemblent, transforment et construisent un objet en mouvement à partir des différents matériaux mis à leur disposition : tissus, fils, rembourrages, feutres… Une fois leur mobile créé, l’atelier se conclut par une visite commentée de l’exposition pour mettre en regard leur création et les œuvres présentées.

Cet atelier a lieu pendant toute la durée de l’exposition « Le nez », à visiter jusqu’au 14 janvier :

L’atelier est dédié aux enfants de 5 à 8 ans

Durée : 2h (Atelier + visite de l’exposition)

Le samedi de 15h à 17h (hors vacances scolaires)

Le mardi, jeudi et samedi de 15h à 17h pendant les vacances scolaires (Zone C)

Institut Giacometti 5-9 rue Victor Schoelcher 75014 Paris

