Atelier créatif pour enfants Aix-en-Provence, 16 février 2022, Aix-en-Provence.

Atelier créatif pour enfants Les Méjanes – Bibliothèque patrimoniale Méjanes et archives municipales Michel Vovelle 25 Allée De Philadelphie Aix-en-Provence

2022-02-16 14:00:00 – 2022-02-16 16:00:00 Les Méjanes – Bibliothèque patrimoniale Méjanes et archives municipales Michel Vovelle 25 Allée De Philadelphie

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

En s’inspirant de gravures anciennes pour créer des œuvres contemporaines et colorées, Philippe Gesdon se définit comme « un peintre de gravures »



Le parcours poétique et ludique de l’exposition invitera les enfants à exercer leur sens de l’observation : recherche des détails, observation des jeux d’échelle, du cadrage, impact de la couleur… et à s’inspirer de la démarche de l’artiste pour composer leur tableau.

Après s’être immergés dans l’univers de Philippe Guesdon (exposition « Fragments des Heures ») les enfants créeront leurs propres gravure sur carton-plume.

lesmejanes-programmation@mairie-aixenprovence.fr +33 4 88 71 74 20 http://www.citedulivre-aix.com/

En s’inspirant de gravures anciennes pour créer des œuvres contemporaines et colorées, Philippe Gesdon se définit comme « un peintre de gravures »



Le parcours poétique et ludique de l’exposition invitera les enfants à exercer leur sens de l’observation : recherche des détails, observation des jeux d’échelle, du cadrage, impact de la couleur… et à s’inspirer de la démarche de l’artiste pour composer leur tableau.

Les Méjanes – Bibliothèque patrimoniale Méjanes et archives municipales Michel Vovelle 25 Allée De Philadelphie Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-03 par