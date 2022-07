Atelier créatif pour enfants

2022-07-06 10:00:00 – 2022-07-06 11:30:00 EUR 0 0 Création d'un memory « animaux et plantes » du jardin. A partir de peinture à doigts minérale (ocres), de petits supports en bois enduits seront décorés par les enfants afin de réaliser un memory : de feuilles, d'insectes… Ils pourront expérimenter aussi la peinture sur du papier en laissant libre cours à leur imagination. Atelier pour les 4-5 ans, enfants accompagnés d'un adulte, gratuit, sur inscription. Animé par Julia de Bogaliegraphies.

