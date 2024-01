ATELIER CRÉATIF POUR ADOS STRING ART Bourgneuf Villeneuve-en-Retz, lundi 26 février 2024.

ATELIER CRÉATIF POUR ADOS STRING ART Bourgneuf Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 14:00:00

fin : 2024-02-26 16:00:00

Comment occuper les ados pendant les vacances ? Direction l’atelier créatif de Claire Fantaisie Retz’Créative à Villeneuve-en-Retz.

Entouré de verdure, l’atelier de Claire lui ressemble coloré, atypique, convivial. Elle propose des moments riches en créativité, en sensorialité et en découverte !

Pour cet atelier Claire accueille les adolescents, autour de la réalisation d’un « string art ». Qu’est-ce que le String Art ? Appelé également « l’art de la ficelle » c’est un agencement de fils colorés tendus entre des points pour former des motifs géométriques ou des dessins figuratifs. Un jeu de patience et de dextérité entre clous et fils colorés !

Chacun pourra personnaliser sa création à son goût support de 20 cm avec des motifs au choix cœu, étoile, soleil, nuage, arc en ciel.

Informations pratiques :

réservez vite votre place 4 participants maximum

réservé aux ados de 12 à 16 ans

matériel compris

boisson de saison offerte

chacun repart avec sa création !

Bourgneuf 2 rue du Petit Chemin

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire claire@fantaisieretzcreative.com



