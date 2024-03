ATELIER CRÉATIF POUR ADOS EXPLORATION CRÉATIVE Bourgneuf Villeneuve-en-Retz, mercredi 20 mars 2024.

Comment occuper les ados le mercredi ? Direction l’atelier créatif de Claire Fantaisie Retz’Créative à Villeneuve-en-Retz.

​Entouré de verdure, l’atelier de Claire lui ressemble coloré, atypique, convivial. Elle propose des moments riches en créativité, en sensorialité et en découverte !

Pour cet atelier Claire accueille les ados autour d’une création de bougies et suspensions « Lueur Printanière » : Cet atelier promet une expérience artistique joyeuse et colorée pour célébrer l’arrivée du printemps et la magie de Pâques.

Chacun pourra personnaliser à son goût sa création.

Informations pratiques

réservez vite votre place par téléphone auprès de Claire; atelier limité à 6 participants

réservé aux ados de 8 à 11 ans

matériel compris

boisson de saison offerte

chacun repart avec sa création

atelier proposé en partenariat avec Mrs Candle de Villeneuve-en-Retz

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 15:00:00

fin : 2024-03-20 17:30:00

Bourgneuf 2 rue du Petit Chemin

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire claire@fantaisieretzcreative.com

