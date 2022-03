Atelier créatif : “Poser un lapin” Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Atelier créatif : “Poser un lapin” Gien, 11 avril 2022, Gien. Atelier créatif : “Poser un lapin” Place du château Gien

2022-04-11 – 2022-04-11

Gien Loiret Place du château Loiret Le lapin est non seulement une des figures emblématiques de Pâques mais également un des animaux représentatif de nos forêts et connu de tous. 1 lapin « marionnette » pour les tous petits 3-5 ans, 1 lapin « bilboquet » pour les plus joueurs ou encore un lapin décoratif pour les plus créatifs ! (pour les 6-11 ans) L’atelier sera précédé d’une présentation sur le lapin (mode de vie, spécificités, indices de reconnaissance (empreintes, crottes…) le tout agrémenté d’un support visuel ! A l’occasion des vacances de printemps, les enfants seront donc invités à réaliser un lapin en carton recyclé. Plusieurs modèles possibles en fonction des âges. chateau.musee-gien@loiret.fr +33 2 38 67 69 69 https://www.chateaumuseegien.fr/evenements/atelier-creatif-poser-lapin Le lapin est non seulement une des figures emblématiques de Pâques mais également un des animaux représentatif de nos forêts et connu de tous. 1 lapin « marionnette » pour les tous petits 3-5 ans, 1 lapin « bilboquet » pour les plus joueurs ou encore un lapin décoratif pour les plus créatifs ! (pour les 6-11 ans) L’atelier sera précédé d’une présentation sur le lapin (mode de vie, spécificités, indices de reconnaissance (empreintes, crottes…) le tout agrémenté d’un support visuel ! MO

Place du château Gien

