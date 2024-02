Atelier créatif Dity Pont-l’Abbé, mardi 27 février 2024.

Atelier créatif Dity Pont-l’Abbé Finistère

Un atelier haut en couleur, en rire et en jeux !

Tout est propice à la découverte et à l’expérimentation modelage, jeux, peinture, dessin… les médiums et les outils sont variés.

Avec Marguerite-émoi, l’exploration est libre, pas d’objectif de rendu à tout prix, pas d’attente de résultat spécifique, bien au contraire place au lâcher prise !

Atelier pour les enfants entre 6 et 10 ans

Réservation obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 10:30:00

fin : 2024-02-27 12:30:00

Dity 7 Rue Marcel Cariou

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne dity29120@gmail.com

L’événement Atelier créatif Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Destination Pays Bigouden Sud