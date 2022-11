Atelier créatif : piques fleurs en modelage Montcenis Montcenis Catégories d’évènement: Montcenis

Atelier créatif adulte/ado

Mercredi 16 novembre, rendez-vous pour un atelier créatif avec Pauline !

Grâce à nos ateliers créatifs mensuels, vous apprenez chaque mois à confectionner vous-même un objet utile à partir de végétaux ou de matériaux de récupération.

Objectif : fabriquer des piques fleurs en argile

Avec seulement quelques fleurs, vous pourrez ainsi composer de jolis bouquets ! Ils vous serviront aussi pour maintenir vos boutures : la tige dans l’eau et les feuilles en l’air.

– Jour, horaire : mercredi 16 novembre de 15h à 16h

– Public : adultes et enfants à partir de 10 ans

– Tarif : 30 € (gateau et boisson inclus – repartez avec vos fabrications)

– Matériel à prévoir si vous avez : un pot à confiture et un petit vase ou tout autre contenant où vous voulez mettre des fleurs

– Inscriptions par mail ou téléphone :

pauline@duventdanslesfleurs.fr – 03 85 73 34 03

Atelier maintenu à partir de 3 inscrit(e)s, inscriptions jusqu'à J-2 +33 3 85 73 34 03 https://duventdanslesfleurs.fr/

