Atelier créatif “philo” Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Salies-de-Béarn

Atelier créatif “philo” Salies-de-Béarn, 18 mai 2022, Salies-de-Béarn. Atelier créatif “philo” Créativ’y Thé 10 Rue Elysée Coustére Salies-de-Béarn

2022-05-18 17:00:00 – 2022-05-18 18:00:00 Créativ’y Thé 10 Rue Elysée Coustére

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques EUR 4 4 Créativ’Y Thé propose un atelier créatif “Philo” avec Laure

Des discussions autour d’une question qui intéresse l’être humain et qui n’a pas de réponse évidente toute faite. Ces échanges permettent d’entendre des points de vue différent et de susciter la réflexion. Créativ’Y Thé propose un atelier créatif “Philo” avec Laure

Créativ’y Thé 10 Rue Elysée Coustére Salies-de-Béarn

