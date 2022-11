Atelier créatif « Peinture et impression végétales » Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrnes-Atlantiques

Atelier créatif « Peinture et impression végétales » Saint-Jean-de-Luz, 21 décembre 2022, Saint-Jean-de-Luz. Atelier créatif « Peinture et impression végétales »

31 rue Gaëtan Bernoville Jardin Botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz Pyrnes-Atlantiques Jardin Botanique Littoral 31 rue Gaëtan Bernoville

2022-12-21 16:30:00 – 2022-12-21 17:30:00

Jardin Botanique Littoral 31 rue Gaëtan Bernoville

Saint-Jean-de-Luz

Pyrnes-Atlantiques EUR 0 0 Pour les fêtes de fin d’année, un atelier créatif est proposé au jardin pour créer de jolies cartes de vœux et/ou des étiquettes pour les cadeaux de Noël avec de la peinture et des impressions végétales. Il sera animé par l’association TaKa.

Animation gratuite, ouverte à tous : aux adultes, aux enfants non accompagnés d’âge minimum de 6 ans ou enfants avec

+33 5 59 26 34 59

Animation gratuite, ouverte à tous : aux adultes, aux enfants non accompagnés d’âge minimum de 6 ans ou enfants avec

adulte accompagnant (pas d’âge minimum dans ce cas). +33 5 59 26 34 59 atelier

Jardin Botanique Littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz

