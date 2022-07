Atelier créatif : Peinture acrylique sur vitrage Sermersheim Sermersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sermersheim

Atelier créatif : Peinture acrylique sur vitrage Sermersheim, 27 juillet 2022, Sermersheim. Atelier créatif : Peinture acrylique sur vitrage

Route de Stotzheim Sermersheim Bas-Rhin

2022-07-27 14:00:00 – 2022-07-27 17:00:00 Sermersheim

Bas-Rhin Sermersheim Viens passer un après midi pour t’amuser avec des amis, copains. Enfants de 6 à 10 ans DÉCORATION VITRAGE DE LA SERRE DES JARDINS PÉDAGOGIQUE DE SERMERSHEIM Intervenant: Serm’Animations prend en charge les enfants pour l’après midi , les parents ne sont pas obligés de rester. Lieu: JARDIN DE SERMERSHEIM , route de Stotzheim PRÉVOIR CASQUETTE ET CRÈME SOLAIRE Durée : 14h00 à 17h00 TARIF : GRATUIT Avec une pause goûter et boissons offert. Renseignements et réservation : Erdmann Nadège 06/67/79/04/23 ou sermanimations@yahoo.fr ou via messenger LES PLACES SONT LIMITÉES Uniquement sur inscription, avant le 25 juillet +33 6 67 79 04 23 Viens passer un après midi pour t’amuser avec des amis, copains. Enfants de 6 à 10 ans DÉCORATION VITRAGE DE LA SERRE DES JARDINS PÉDAGOGIQUE DE SERMERSHEIM Intervenant: Serm’Animations prend en charge les enfants pour l’après midi , les parents ne sont pas obligés de rester. Lieu: JARDIN DE SERMERSHEIM , route de Stotzheim PRÉVOIR CASQUETTE ET CRÈME SOLAIRE Durée : 14h00 à 17h00 TARIF : GRATUIT Avec une pause goûter et boissons offert. Renseignements et réservation : Erdmann Nadège 06/67/79/04/23 ou sermanimations@yahoo.fr ou via messenger LES PLACES SONT LIMITÉES Uniquement sur inscription, avant le 25 juillet Sermersheim

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sermersheim Autres Lieu Sermersheim Adresse Route de Stotzheim Sermersheim Bas-Rhin Ville Sermersheim lieuville Sermersheim Departement Bas-Rhin

Sermersheim Sermersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sermersheim/

Atelier créatif : Peinture acrylique sur vitrage Sermersheim 2022-07-27 was last modified: by Atelier créatif : Peinture acrylique sur vitrage Sermersheim Sermersheim 27 juillet 2022 Route de Stotzheim Sermersheim Bas-Rhin

Sermersheim Bas-Rhin