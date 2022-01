Atelier créatif « Pas de prise de bec » Château-Musée de Gien Gien Catégorie d’évènement: Gien

du lundi 7 février au lundi 21 février à Château-Musée de Gien

A partir de 6 ans – L’aide d’un parent est fortement conseillée. (Possibilité d’accueillir les Accueils de Loisirs les matins à ces dates)

Atelier créatif avec réalisation d’un nichoir-mangeoire en carton recyclé. Cet atelier est précédé d’une brève présentation autour des oiseaux et de leur nourriture pendant la période hivernale. Château-Musée de Gien Place du Château, Gien Gien

2022-02-07T13:30:00 2022-02-07T14:30:00;2022-02-09T13:30:00 2022-02-09T14:30:00;2022-02-14T13:30:00 2022-02-14T14:30:00;2022-02-16T13:30:00 2022-02-16T14:30:00;2022-02-21T13:30:00 2022-02-21T14:30:00

