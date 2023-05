Atelier créatif parents-enfants spécial récup Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Atelier créatif parents-enfants spécial récup Bibliothèque Aimé Césaire, 31 mai 2023, Paris. Le mercredi 31 mai 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Que faire avec une boite de conserve ? Que faire avec du papier ? Venez vous initier à l’art de la décoration verte alliant récup et imagination ! Pour petits et grands. Atelier créatif autour de l’écologie en écho avec notre mois vert ! Pour parents et enfants. Rendez-vous sur le patio, avec le soleil. Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Bibliothèque Aimé Césaire Atelier créatif récup Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier créatif parents-enfants spécial récup Bibliothèque Aimé Césaire 2023-05-31 was last modified: by Atelier créatif parents-enfants spécial récup Bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire 31 mai 2023 Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris

Paris Paris