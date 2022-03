Atelier créatif Parents – Enfants Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Atelier créatif Parents – Enfants Pouldreuzic, 19 avril 2022, Pouldreuzic. Atelier créatif Parents – Enfants Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic

2022-04-19 – 2022-04-19 Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur

Pouldreuzic Finistère Encadrés par une artiste, vous réaliserez un atelier créatif en duo , portrait lapin.

A partir de 6 ans. Sur inscription.

Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic

