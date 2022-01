Atelier créatif parents / enfants Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier créatif parents / enfants Médiathèque Jean-Pierre Melville, 23 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 23 mars 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Pour célébrer la semaine de la petite enfance, la médiathèque Jean-Pierre Melville vous propose un atelier créatif pour les enfants… mais aussi pour les parents ! Pour la première année, la médiathèque Melville participe à la semaine de la petite enfance. Vos bibliothécaire vous propose de participer à un atelier créatif… Et on dit bien, vous ! En effet cet atelier est ouvert aux enfants de moins de six ans… et à leurs parents. Alors venez avec vos petits bouts et créez ensemble une œuvre véritablement familiale Les inscriptions débutent le 15 février Sur réservation obligatoire pour les enfants de moins de six ans et leurs parents Médiathèque Jean-Pierre Melville 79, Rue Nationale Paris 75013 Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ Atelier;Théâtre

