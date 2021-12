Rives Rives Isère, Rives Atelier créatif Parent/enfant «Déco de Noël» Rives Rives Catégories d’évènement: Isère

Rives

Atelier créatif Parent/enfant «Déco de Noël» Rives, 22 décembre 2021, Rives. Centre social municipal de l'Orgère 96 rue de Sadi Carnot Rives

2021-12-22 13:30:00 – 2021-12-22 16:00:00

Rives Isère EUR 2 2 Lors de cet atelier créatif pour les enfants, accompagnés par un parent, venez réaliser vos décorations de Noël, avec la créatrice Mme Dreveton. Inscription par téléphone. centre.social.municipal@ville-de-rives.fr +33 4 76 65 37 79 Centre social municipal de l’Orgère 96 rue de Sadi Carnot Rives

