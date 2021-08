Toulouse Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne, Toulouse ATELIER CRÉATIF – « Origami » Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

ATELIER CRÉATIF – « Origami » Archives départementales de la Haute-Garonne, 3 décembre 2021, Toulouse. ATELIER CRÉATIF – « Origami »

du vendredi 3 décembre au vendredi 17 décembre à Archives départementales de la Haute-Garonne

Cerf-volant et autres papillons de papier… —————————————— Tout le monde a eu un jour l’occasion de plier un bateau, une cocotte, un avion… sans se douter que cette activité ludique, considérée comme un amusement pour enfants, constituait une approche d’un art authentique ! L’origami, né en Chine mais surtout développé au Japon, est le fruit d’une longue tradition. C’est aussi un passe-temps plein de charme et de délicatesse, qui peut être pratiqué par tous. **Stage en 3 séances (vendredi 3 décembre 2021 ; vendredi 10 décembre 2021 ; vendredi 17 décembre 2021).** Animation : Viviane et Robert Loubet du Mouvement français des plieurs de papier. ### Infos pratiques * **Quand ?** Vendredi 3 décembre 2021, 14h-17h. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE * **Comment réserver ?** [[https://services.haute-garonne.fr/](https://services.haute-garonne.fr/)](https://services.haute-garonne.fr/) [rubrique « Archives départementales »]. * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **Gratuit. Réservation obligatoire.** Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur : * Port du masque obligatoire dès 11 ans. * Distanciation physique lors des déplacements. * Gel hydro alcoolique mis à disposition. * Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans. **Plus d’informations :** 05 34 32 50 90. Courriel : [[antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr)](mailto:antenne.archives@cd31.fr)

Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire requis.

Le pliage est un art ancestral, pourtant accessible à tous. Voici l’un des ateliers créatifs incontournables des Archives départementales. Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T17:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T17:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Archives départementales de la Haute-Garonne Adresse 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse