Atelier créatif « Oh les belles tours ! » au château fort LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Le mercredi 10 avril 2024 à 14h30 et 16h, découvrez l’histoire, l’architecture et la fonction des deux tours emblématiques de Lourdes la Grande tour (donjon) du château fort et la tour de Garnavie.

Puis ce sera à votre enfant de laisser libre cours à son imagination et à sa créativité lors d’un atelier créatif.

Animation pour les enfants de 6 à 12 ans.

Durée de l’animation 1h30

Tarifs visite + atelier

– 4€ (enfant) ;

– accompagnant gratuit (maximum 2 par enfant) ;

– abonnés gratuit

Sur réservation !

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:30:00

fin : 2024-04-10

LOURDES 25 rue du Fort

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

