Atelier créatif O2 Bonneville Bonneville, mercredi 20 mars 2024.

Atelier créatif Atelier créatif à l’agence O2 Bonneville Mercredi 20 mars, 15h00 O2 Bonneville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T15:00:00+01:00 – 2024-03-20T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T15:00:00+01:00 – 2024-03-20T17:00:00+01:00

Atelier à l’agence O2 Bonneville animé par une professionnelle de la petite enfance.

Dessins, collages, modelages seront de la partie! Livres et autres supports pourront être pris en main afin d’explorer l’imaginaire des plus petits et des plus grands.

O2 Bonneville 74 place de l’hôtel de ville 74130 Bonneville Bonneville 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes