Oyonnax Médiathèque d'Oyonnax Ain, Oyonnax Atelier créatif « Niffleur, phénix, dragon… et autre bestiaire fantastique issu du monde magique d’Harry Potter » Médiathèque d’Oyonnax Oyonnax Catégories d’évènement: Ain

Oyonnax

Atelier créatif « Niffleur, phénix, dragon… et autre bestiaire fantastique issu du monde magique d’Harry Potter » Médiathèque d’Oyonnax, 22 janvier 2022, Oyonnax. Atelier créatif « Niffleur, phénix, dragon… et autre bestiaire fantastique issu du monde magique d’Harry Potter »

Médiathèque d’Oyonnax, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00 Places limitées

Venez créer un petit tableau en bas relief, en argile, à l’effigie d’un animal fantastique issu du monde magique de Harry Potter ! Médiathèque d’Oyonnax 88 cours de Verdun 01100 Oyonnax Oyonnax La Forge Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Oyonnax Autres Lieu Médiathèque d'Oyonnax Adresse 88 cours de Verdun 01100 Oyonnax Ville Oyonnax lieuville Médiathèque d'Oyonnax Oyonnax