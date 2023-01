ATELIER CRÉATIF Nébian Nébian Nébian Catégories d’Évènement: Hérault

ATELIER CRÉATIF Nébian, 15 février 2023, Nébian Nébian.

2023-02-15 16:00:00 – 2023-02-15 17:00:00

Hérault Nébian Atelier créatif autour de l’album » Aujourd’hui je suis… » de Mies Van Hout, expérimentation de l’univers des émotions, avec un brin d’imagination et des pastels secs. A partir de 4 ans, sur inscription. Atelier créatif autour de l’album » Aujourd’hui je suis… » de Mies Van Hout, expérimentation de l’univers des émotions, avec un brin d’imagination et des pastels secs. A partir de 4 ans, sur inscription. bibliotheque@nebian.fr +33 9 72 49 06 45 Nébian

