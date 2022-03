Atelier créatif Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Atelier créatif Nay, 27 avril 2022, Nay. Atelier créatif Palabrat Animation – Mireille Mathieu 2 Rue Les Justices Nay

2022-04-27 – 2022-04-27 Palabrat Animation – Mireille Mathieu 2 Rue Les Justices

Nay Pyrénées-Atlantiques EUR 16 16 Une nouvelle aventure vous attend à l’Atelier Palabrart. Venez découvrir un art populaire Hindi méconnu : Les peintures Madhubani en Inde.

Atelier accessible dès 6 ans et sur réservation. Un gouter sera offert.

Possibilité de faire l’atelier création parent /enfant, à demander lors de la réservation. Une nouvelle aventure vous attend à l’Atelier Palabrart. Venez découvrir un art populaire Hindi méconnu : Les peintures Madhubani en Inde.

Atelier accessible dès 6 ans et sur réservation. Un gouter sera offert.

Possibilité de faire l’atelier création parent /enfant, à demander lors de la réservation. +33 6 86 68 94 34 Une nouvelle aventure vous attend à l’Atelier Palabrart. Venez découvrir un art populaire Hindi méconnu : Les peintures Madhubani en Inde.

Atelier accessible dès 6 ans et sur réservation. Un gouter sera offert.

Possibilité de faire l’atelier création parent /enfant, à demander lors de la réservation. palabrat

Palabrat Animation – Mireille Mathieu 2 Rue Les Justices Nay

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Palabrat Animation - Mireille Mathieu 2 Rue Les Justices Ville Nay lieuville Palabrat Animation - Mireille Mathieu 2 Rue Les Justices Nay Departement Pyrénées-Atlantiques

Nay Nay Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nay/

Atelier créatif Nay 2022-04-27 was last modified: by Atelier créatif Nay Nay 27 avril 2022 Nay Pyrénées-Atlantiques

Nay Pyrénées-Atlantiques