Musée des Beaux-Arts, le mercredi 28 juillet à 14:00

Après avoir rencontré l’artiste, les enfants créeront une œuvre en utilisant des matériaux présents dans l’exposition comme le sable, le cuir, les minéraux, la peinture etc.

Gratuit, réservation obligatoire

Atelier proposé en écho à l’exposition Carte blanche à Geraldine Husson Œuvres vives Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T17:00:00

