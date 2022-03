Atelier créatif : Mosaïque sur toile Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier créatif : Mosaïque sur toile Bibliothèque Goutte d’Or, 14 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 14h30 à 16h30

gratuit

Créatif, original et dépaysant ! Un atelier inter-âges pour élaborer ensemble une mosaïque sur toile, inspirée des azulejos portugais Les azulejos sont des carreaux de faïence aux motifs souvent géométriques, issus de la tradition arabe et décorant de nombreuses façades au Portugal. Cet atelier, proposé par les artistes de l’association Esquisses, vous permettra de créer sur toile une mosaïque inspirée des azulejos . Place à la beauté ! Les participants dessineront chacun leurs motifs colorés sur une toile carrée d’environ 30 cm. À la fin de l’atelier les toiles seront positionnées l’une à côté de l’autre afin de créer une oeuvre commune, qui sera exposée lors de la restitution. Bibliothèque Goutte d’Or 2 rue Fleury Paris 75018

2 : Barbès – Rochechouart (Paris) (328m) 302 : Saint-Bruno (Paris) (266m)

Contact : 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ Atelier;Loisirs;Peinture

