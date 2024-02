ATELIER CRÉATIF « MON MASQUE DE CARNAVAL » Lespignan, jeudi 22 février 2024.

ATELIER CRÉATIF « MON MASQUE DE CARNAVAL » Lespignan Hérault

L’atelier créatif « Mon masque de carnaval » réservé aux enfants dès 6 ans et sur inscription.

Pendant cet atelier ludique, les enfants auront l’occasion de laisser libre cours à leur créativité en confectionnant leur propre masque de carnaval. Lisa, passionnée d’arts plastiques, les guidera dans leur démarche artistique et leur apprendra différentes techniques.

L’atelier créatif « Mon masque de carnaval » réservé aux enfants dès 6 ans et sur inscription.

Pendant cet atelier ludique, les enfants auront l’occasion de laisser libre cours à leur créativité en confectionnant leur propre masque de carnaval. Lisa, passionnée d’arts plastiques, les guidera dans leur démarche artistique et leur apprendra différentes techniques pour rendre leur création unique et colorée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 10:00:00

fin : 2024-02-22

Rue des Bassins

Lespignan 34710 Hérault Occitanie mediatheque.lespignan@ladomitienne.com

L’événement ATELIER CRÉATIF « MON MASQUE DE CARNAVAL » Lespignan a été mis à jour le 2024-02-01 par OT LA DOMITIENNE