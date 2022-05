Atelier créatif Médiathèque le Phare MAUREPAS Catégorie d’évènement: Maurepas

Atelier créatif Médiathèque le Phare, 8 juin 2022, MAUREPAS. Atelier créatif

Médiathèque le Phare, le mercredi 8 juin à 14:00

Un atelier créatif réservé aux enfants qui auront envie de réaliser un petit souvenir pour leur maîtresse ou maître d’école. _Dès 8 ans – Sur réservation_

Sur réservation

Mais oui, mais oui, l’école est bientôt finie, il reste quelques jours pour créer votre cadeau d’au revoir. Médiathèque le Phare PLACE DE BRETAGNE MAUREPAS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Maurepas Autres Lieu Médiathèque le Phare Adresse PLACE DE BRETAGNE Ville MAUREPAS lieuville Médiathèque le Phare MAUREPAS

Médiathèque le Phare MAUREPAS https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maurepas/

Atelier créatif Médiathèque le Phare 2022-06-08 was last modified: by Atelier créatif Médiathèque le Phare Médiathèque le Phare 8 juin 2022 Maurepas Médiathèque le Phare MAUREPAS

MAUREPAS