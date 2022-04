Atelier créatif Médiathèque le Phare MAUREPAS Catégorie d’évènement: Maurepas

Atelier créatif Médiathèque le Phare, 11 mai 2022, MAUREPAS. Atelier créatif

Médiathèque le Phare, le mercredi 11 mai à 14:00

Réalisation d’un mini album ayant pour thème la famille. _Familial à partir de 8 ans et pour adulte_ _Sur réservation_

Un atelier pour réalisez vous même votre album souvenir. Médiathèque le Phare PLACE DE BRETAGNE MAUREPAS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T16:30:00

