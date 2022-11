Atelier créatif Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier créatif Médiathèque Jean-Pierre Melville, 18 janvier 2023, Paris. Le mercredi 15 février 2023

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 18 janvier 2023

de 15h00 à 17h00

. gratuit Réservation obligatoire via

Un mercredi par mois, retrouvons nous autour d’un atelier de création. Selon l’humeur du moment, nous découperons, créerons, plierons… Viens découper, créer, modeler, customiser, viens avec tes idées et si tu n’en as pas, on en aura pour toi ! L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CET ATELIER EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 20 DÉCEMBRE Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville Adresse 79 rue Nationale Ville Paris lieuville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Departement Paris

