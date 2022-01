Atelier créatif Médiathèque Jean-Pierre Melville, 16 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 20 avril 2022

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 16 mars 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

A Melville, le troisième mercredi du mois, on coupe, on colle, on customise… Et repartez avec vos créations.

Viens découper, créer, modeler, customiser, viens avec tes idées et si tu n’en as pas, on en aura pour toi !

Ouverture des inscriptions le 15 février

Sur réservation obligatoire

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79, Rue Nationale Paris 75013

Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

Atelier;Théâtre

Date complète :

2022-03-16T15:00:00+01:00_2022-03-16T17:00:00+01:00;2022-04-20T15:00:00+01:00_2022-04-20T17:00:00+01:00