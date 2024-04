Atelier créatif Médiathèque de Pénestin, mercredi 10 avril 2024.

Atelier créatif Avec Eliane, venez réaliser une création artistique sur un thème mystère. Sur inscription. 10 avril – 5 juin, certains mercredis Médiathèque de Pénestin Gratuit: 0

Début : 2024-04-10T14:30:00+02:00 – 2024-04-10T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-05T14:30:00+02:00 – 2024-06-05T16:30:00+02:00

Avec Eliane, venez réaliser une création artistique sur un thème mystère.

Sur inscription.

Médiathèque de Pénestin Allée du Grand Pré 56760 Penestin 56760
02 99 90 41 99
mediatheque@penestin.fr
https://mediatheque.penestin.fr/
https://www.labaule-guerande.com/atelier-creatif-penestin-1.html

