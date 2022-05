Atelier créatif Médiathèque de la Mosaïque Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Médiathèque de la Mosaïque, le mercredi 15 juin à 14:30

Instrument de musique traditionnel de forme cylindrique, d’origine brésilienne, dont le son rappelle le bruit de la pluie qui tombe, le bâton de pluie est le compagnon idéale pour apporter une touche de musique dans vos histoires. _Dès 8 ans – Sur réservation_

La fête de la musique, c’est tout bientôt ! Rejoins-nous pour réaliser un bâton de pluie et animer une histoire. Médiathèque de la Mosaïque 98, avenue François-Mitterrand 78370 Plaisir Plaisir Yvelines

2022-06-15T14:30:00 2022-06-15T16:00:00

