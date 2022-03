Atelier créatif Mazerolles Mazerolles Catégories d’évènement: Mazerolles

Mazerolles Pyrénées-Atlantiques Mazerolles EUR 0 0 Réalise tes décos de Pâques avec Patty Création ! Pour les 5/14 ans. Atelier partage parent-enfant pour les plus petits. Gratuit. Places limitées, réservation conseillée. Réalise tes décos de Pâques avec Patty Création ! Pour les 5/14 ans. Atelier partage parent-enfant pour les plus petits. Gratuit. Places limitées, réservation conseillée. +33 5 59 77 10 88 Réalise tes décos de Pâques avec Patty Création ! Pour les 5/14 ans. Atelier partage parent-enfant pour les plus petits. Gratuit. Places limitées, réservation conseillée. Patty Création

