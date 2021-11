Blainville-sur-l'Eau Médiathèque l'Eau Vive Blainville-sur-l'Eau, Meurthe-et-Moselle Atelier créatif: masques des héros de contes traditionnels Médiathèque l’Eau Vive Blainville-sur-l'Eau Catégories d’évènement: Blainville-sur-l'Eau

Meurthe-et-Moselle

Atelier créatif: masques des héros de contes traditionnels Médiathèque l’Eau Vive, 22 janvier 2022, Blainville-sur-l'Eau. Atelier créatif: masques des héros de contes traditionnels

Médiathèque l’Eau Vive, le samedi 22 janvier 2022 à 16:45

A toi de créer le plus beau masque d’un conte qui te rappelle ton enfance ! A vos masques !

Sur inscription, atelier limité à 10 personnes

Crée ton masque: le Chat Botté, le petit Chaperon rouge, la petite Sirène… Médiathèque l’Eau Vive 1 ter rue du Presbytère 54360 Blainville-sur-l’Eau Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:45:00 2022-01-22T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Blainville-sur-l'Eau, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Médiathèque l'Eau Vive Adresse 1 ter rue du Presbytère 54360 Blainville-sur-l'Eau Ville Blainville-sur-l'Eau lieuville Médiathèque l'Eau Vive Blainville-sur-l'Eau