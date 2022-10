Atelier créatif Masqu’animal Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier créatif Masqu’animal Bibliothèque Colette Vivier, 26 octobre 2022, Paris. Le mercredi 26 octobre 2022

de 14h00 à 16h00

. gratuit sur inscription au 0142286994 ou à la bibliothèque

Tu te verrais bien en ours costaud, en rusé renard, en écureuil ou en lièvre habile à se sauver des crocs du loup ? L’atelier te donnera le loisir de créer un masque de ton animal favori. A partir de 7 ans – sur inscription En s’inspirant d’illustrations et de photos, les enfants seront invités à créer un masque de l’animal qu’ils auront choisi de représenter. Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris Contact : 0142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/

Ilya Green

