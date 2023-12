Ateliers créatifs de Noël Atelier créatif Manzac-sur-Vern, 4 décembre 2023, Manzac-sur-Vern.

Manzac-sur-Vern,Dordogne

– Atelier Couronne de Noël, 10h-11h30, duo parents-enfants de 4 à 7 ans : modelage d’une couronne de Noël et de suspensions pour le sapin. Tarif : 45 €

– Atelier Lutin et Sapin, 14h-15h30, enfants de 8 à 14 ans : modelage d’un lutin et d’un sapin de Noël.

Tarif : 50 €

Sur réservation.

2023-12-27 fin : 2023-12-29 15:30:00. .

Atelier créatif Lieu-dit Olivoux

Manzac-sur-Vern 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



– Christmas wreath workshop, 10am-11.30am, parent-child duo aged 4 to 7: model a Christmas wreath and hangings for the tree. Price: 45?

– Elf and Christmas tree workshop, 2pm-3.30pm, children aged 8 to 14: Model an elf and a Christmas tree.

Price: 50?

On reservation

– Taller de coronas navideñas, de 10.00 a 11.30 h, para padres y niños de 4 a 7 años: confección de una corona navideña y colgaduras para el árbol. Precio: 45?

– Taller del elfo y el árbol de Navidad, de 14.00 a 15.30 h, para niños de 8 a 14 años: modelado de un elfo y un árbol de Navidad.

Precio: 50

Sólo con reserva

– Workshop Weihnachtskranz, 10.00-11.30 Uhr, Eltern-Kind-Duo von 4 bis 7 Jahren: Modellieren eines Weihnachtskranzes und von Aufhängern für den Weihnachtsbaum. Preis: 45 ?

– Workshop Wichtel und Tannenbaum, 14:00-15:30 Uhr, Kinder von 8 bis 14 Jahren: Modellieren eines Wichtels und eines Weihnachtsbaums.

Preis: 50 ?

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-12-01 par Vallée de l’Isle