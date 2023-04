Vacances de pâques : Atelier céramique Atelier créatif, 8 avril 2023, Manzac-sur-Vern.

Atelier céramique : réaliser un lapin en plusieurs étapes.

1ère session : modelage, durée 2 h – 2ème session : décor aux engobes, durée 1h30.

Public : enfants 6 à 13 ans. Tablier, matériel et terre fournis, cuisson comprise.

RDV du 8 au 22 avril, de 10h à 12h ou de 14h à 16h.

Sur réservation.

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-22 16:00:00. .

Atelier créatif Lieu-dit Olivoux

Manzac-sur-Vern 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Ceramic workshop: make a rabbit in several steps.

1st session: modeling, duration 2 h – 2nd session: decoration with engobes, duration 1h30.

Public: children 6 to 13 years old. Apron, material and clay provided, firing included.

Appointment from April 8 to 22, from 10 am to 12 pm or from 2 pm to 4 pm.

On reservation

Taller de cerámica: realizar un conejo en varias etapas.

1ª sesión: modelado, duración 2 h – 2ª sesión: decoración con engobes, duración 1h30.

Público: niños de 6 a 13 años. Delantal, material y arcilla proporcionados, cocción incluida.

Citas del 8 al 22 de abril, de 10h a 12h o de 14h a 16h.

Previa reserva

Keramik-Workshop: Herstellung eines Hasen in mehreren Schritten.

1. Sitzung: Modellieren, Dauer 2 Stunden – 2. Sitzung: Verzierung mit Engoben, Dauer 1,5 Stunden.

Publikum: Kinder von 6 bis 13 Jahren. Schürze, Material und Ton werden gestellt, Brennen inbegriffen.

RDV vom 8. bis 22. April, von 10 bis 12 Uhr oder von 14 bis 16 Uhr.

Auf Reservierung

