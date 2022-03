Atelier créatif Maison de quartier Saint-Louis Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Atelier créatif Maison de quartier Saint-Louis, 25 mars 2022, Versailles. Atelier créatif

Maison de quartier Saint-Louis, le vendredi 25 mars à 14:30

Atelier créatif qui permet de personnaliser tout un éventail de supports en fonction de ses envies. Durant ce rendez-vous, vous pourrez réaliser un cadre photos ou un vide poches. Le matériel sera fourni (support, papier, colle, pinceaux).

Atelier découverte sur inscription : prix unique 5,25 €

Atelier créatif autour du déco patch Maison de quartier Saint-Louis 50, rue Royale Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

